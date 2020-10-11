 الداخلية التونسية تعلن إحباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة - بوابة الشروق
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الداخلية التونسية تعلن إحباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

د ب أ
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 4:32 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 4:32 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، إحباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بكل من مدن مدنين ونابل والمنستير وصفاقس.

وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء التونسية، إن العملية جرت أمس السبت بواسطة وحدات حرس السواحل بكل من أقاليم الحرس البحري بالجنوب والساحل والوسط والشمال.

وأشارت إلى القبض على 262 متسللا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، ذاكرة أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 15 و44 سنة، ويقطنون بمدنين ونابل والمهدية وصفاقس وقابس وبنزرت وبنعروس وتونس والقيروان وسيدي بوزيد والكاف والقصرين وسوسة، من بينهم شخصان يحملان جنسية دول إفريقية.

وكشفت عن أنه تم كذلك حجز مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية، مضيفة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالتحفظ على 73 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن البقية.

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