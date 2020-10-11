المؤسسة الليبية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن ذلك جاء بعد توصلها إلى "اتفاق شرف" بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أي خروقات أمنية وبما يمكنها من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

وأشارت إلى أنها أعطت التعليمات إلى المشغل شركة اكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة المصرية الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

وقالت المؤسسة إنها إذ تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية فإنها تتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.