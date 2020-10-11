قال وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم الزمالك الأسبق، إنه سيشجع النادي الأهلي، أمام بيراميدز، في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم في الدوري، من أجل مصلحة القلعة البيضاء.

ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 65 نقطة (يخصم منهم 3 نقاط نهاية الموسم عقوبة انسحاب من مباراة الأهلي في الدور الأول) إلا أنه مهددًا بفقدان مركز التأهل لبطولة دوري أبطال افريقيا بسبب ملاحقة بيراميدز صاحب الـ63 نقطة.

وأضاف وليد في تصريحات تلفزيونية عبر "صدى البلد": "بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم خلال نزيف النقاط، والمدرب الجديد جايمي باتشيكو لم يضيف للفريق حتى الأن".

وتابع: "خسارة بيراميدز اليوم أمام الأهلي، ستصب في مصلحة الزمالك، وبالتالي سأشجع الأهلي".

واختتم: "فرجاني ساسي أرتكب خطأ وقد يكون مضغوط وتصرفاته لا تصدر من لاعب محترف، هو بعيد عن مستواه المعتاد منذ فترة".