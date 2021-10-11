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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يصدر أمرا بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة

تونس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:18 ص

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا بتسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة.

ويتوقع الإعلان عن تركيبة الحكومة التي تترأسها الأستاذة الجامعية نجلاء بودن في وقت لاحق اليوم.


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