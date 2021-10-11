الرئيس التونسي يصدر أمرا بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا بتسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة.

ويتوقع الإعلان عن تركيبة الحكومة التي تترأسها الأستاذة الجامعية نجلاء بودن في وقت لاحق اليوم.