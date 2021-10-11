البر الرئيسي الصيني يسجل 25 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 25 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96423 حالة، 713 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91074 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل ثماني حالات إصابة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.