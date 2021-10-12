برلين: بحثنا مع طالبان المغادرة الآمنة لأشخاص تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة حيالهم

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أعلنت الخارجية الألمانية مساء اليوم الاثنين أن وفدا ألمانياً بحث مع ممثلين رفيعي المستوى لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة فرص المغادرة الآمنة لأشخاص " تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة حيالهم".

وأضافت الخارجية الألمانية أن محادثات الدوحة تطرقت أيضا إلى "احترام حقوق الإنسان ولاسيما حقوق المرأة والتنظيم الشامل للعملية الاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى قضايا الأمن والتهديد الإرهابي المنطلق من الأراضي الأفغانية".

وتابعت الوزارة أن الوفد الألماني أكد مجددا أن " الحكومة الألمانية ستقيم طالبان بأفعالها وليس بكلامها" لتحديد التعامل اللاحق مع الحركة.

كانت حركة طالبان ذكرت في بيان صادر في وقت سابق من اليوم أن الوفد الألماني قال إن ألمانيا سوف تواصل تقديم المساعدات لأفغانستان.

وكان المبعوث الألماني الخاص لأفغانستان وباكستان، ياسبر فيك، والسفير الألماني في أفغانستان، ماركوس بوتسل، التقيا مع وفد طالبان بقيادة وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي في الدوحة.

ووصف الوفد الألماني حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان بأنها "حقيقة واقعة" وأضاف البيان أن الوفد قال إن ألمانيا سوف تواصل علاقتها مع أفغانستان.

وأبلغت طالبان المسؤولين الألمان بأن الحركة ملتزمة بضمان تأمين الدبلوماسيين الأجانب ووكالات الإغاثة.

وأضافت طالبان أن الوفد الألماني وافق على استمرار عقد هذه الاجتماعات في المستقبل.

ويأتي لقاء المسؤولين الألمان مع ممثلي حركة طالبان بعد يوم واحد من لقاء الحركة مع وفد أمريكي رفيع المستوى في الدوحة أيضا لمناقشة المساعدات الإنسانية و"تحسين" العلاقات الدبلوماسية.

كان متقي صرح أول أمس السبت بأن الجانب الأفغاني طالب الأمريكيين بإلغاء تجميد الأصول الأفغانية.

يشار إلى أنه في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان في آب/أغسطس الماضي، جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية.

وأدت هذه الخطوة إلى نقص حاد في العملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود.

وثمة مخاوف من أن اقتصاد أفغانستان ونظامها الصحي أصبحا على شفا الانهيار، وكانت الأمم المتحدة حذرت مؤخرا من أن مليون طفل أفغاني معرضون للموت جوعا مع قدوم الشتاء. الأمن والإرهاب والمغادرة الآمنة لمواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب وموظفين محليين أفغان.

وذكر بيان طالبان اليوم أن الأمريكيين تعهدوا في اللقاء بتقديم مساعدات إنسانية للأفغان وبدعم عمل منظمات إنسانية.