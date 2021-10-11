مالطا تفرض التعادل على قبرص بتصفيات المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرض منتخب مالطا التعادل 2/ 2 في الوقت القاتل على مضيفه منتخب قبرص اليوم الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قبرص بهدف حمل توقيع فوتيوس بابوليس في الدقيقة السابعة.

وأدرك زاتش مسكات التعادل لمنتخب مالطا في الدقيقة 53 لكن بييروس سوتيريو أحرز الهدف الثاني لقبرص قبل عشر دقائق من النهاية.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف زاتش مسكات هدف التعادل للفريق الضيف.

ورفع منتخب قبرص رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس الأخير بفارق الأهداف خلف منتخب مالطا صاحب المركز الخامس.