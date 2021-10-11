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شهدت المعاهد الأزهرية بجنوب سيناء حضورًا متميزًا وانضباطًا في العمل لليوم الثاني من العام الدراسي الجديد.

وتابع الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الإثنين، انتظام اليوم الدراسي في معاهد مدينة طور سيناء.

وشهد طابور الصباح، وتابع الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، ودفاتر تحضير الخاصة بالمعلمين، ودفتر النوبتجية للعاملين، وتسليم الكتب على الطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعاهد.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن نسبة حضور الطلاب تخطت الـ 95%، و جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن كلمة طابور الصباح تناولت ذكرى نصر أكتوبر، لبث روح الولاء والانتماء لدى الطلاب تحو هذه الأرض المباركة

وطالب المعلمين باستخدام كل ما يخدم العملية التعليمية من استراتيجيات وأنشطة تربوية ونظم جودة التعليم؛ لتخريج أجيال ذات طابع ثقافي علمي مميز، وقادرة على تحمل المسئولية، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

كما تابع وصول المناهج الدراسية لجميع المراحل، و توزيعها على المعلمين، واطلع خطة توزيع العمل بالمعاهد.