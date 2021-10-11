طارق شوقي عن المصروفات: أعمل إيه في الأنشطة والأمور المطلوبة بالمدارس؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تفرض مصروفات متواضعة للغاية على طلاب المدارس الحكومية، موضحًا أنها بمثابة رسوم لدفع التأمين الصحي للطلاب وتقديم بعض الأنشطة والخدمات لهم.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن مصروفات طلاب المدارس الحكومية 300 جنيه خلال العام الواحد فقط، منوهًا إلى أن تكلفة الخدمة التي يحصلون عليها تصل إلى 12 ألف جنيه.



وأشار إلى أن 65% من الطلاب ضمن 14 فئة معفاة من دفع المصروفات، لافتًا إلى أن 35% فقط خارج تلك المجموعة ومطالبة بدفع 300 جنيه في العام لتأمين الموارد للمديريات التعليمية.



وأكد وزير التعليم أن المصروفات لا تغطي ثمن الكتب المدرسية، معقبًا: «تعنت في إيه بس؟ نحن لا نحصل من تلك المصروفات سوى على 10% منها، هي مشكلة نشترك فيها كلنا وإما نربطها بالكتب أو حجب النتيجة».



ولفت إلى أن المواطنين يرفضون دفع مصروفات المدارس ويدفعون مقابل الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، متسائلًا: «أعمل إيه في الأنشطة والأمور المطلوبة بالمدارس؟».