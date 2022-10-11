أول تعليق من مصطفى شلبي بعد انتقاله للزمالك

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وجه مصطفى شلبي، لاعب الزمالك الجديد، رسالة شكر بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك توقيعه للفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال مصطفى شلبي في مقطع فيديو عبر موقع اليوتيوب: «سعيد بتوقيعي للزمالك وتمثيل النادي، وشرف لي أن أتواجد هنا مع الزمالك».

وأضاف: «سأحاول أن أقدم أقصى جهد ممكن لإسعاد الجماهير».

وسيكون مصطفى شلبي ثامن صفقات الزمالك في سوق الانتقالات بعد زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا بجانب إعلان مرتضى منصور عن ضم يوسف حسن مهاجم وادي دجلة أيضا.