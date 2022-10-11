تراجع مبيعات النفط الروسي المحمول بحرا إلى أوروبا بنسبة 60% منذ فبراير

فقدت روسيا حوالي 60% من مبيعات النفط الخام المحمول بالناقلات البحرية إلى أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. وتستعد السوق الأوروبية لوقف شبه كامل لاستيراد النفط الخام الروسي بالكامل خلال 8 أسابيع في إطار أحدث عقوبات قررها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات النفط الخام التي وصلت إلى أوروبا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 7 أكتوبر الحالي كانت بمعدل 630 ألف برميل يوميا، مقابل 62ر1 مليون برميل يوميا قبل غزو أوكرانيا. وتضطر ناقلات النفط المحملة بالخام الروسي الآن إلى السفر لآسيا وبخاصة الهند لنقل الخام إلى هناك وهو ما يعني قطع 4 أمثال المسافة التي كانت تقطعها لتفريغ حمولتها في هولندا أو 10 أمثال المسافة إلى ميناء جدانسك في بولندا قبل الغزو.

وتضمنت الجولة الأخيرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ردا على قرارها ضم أجزاء من أوكرانيا إلى أراضيها حظر حمل النفط الروسي على أي ناقلات نفط تابعة لدول الاتحاد الأوروبي إلى أي مكان في العالم، وهو ما يعني فرض مزيد من الصعوبات على صادرات النفط الروسي في الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، استمر تراجع صادرات النفط الروسي إلى أوروبا باستخدام الناقلات، للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة 604 آلاف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم 7 أكتوبر الحالي، وهو أقل مستوى خلال عام. كانت الصادرات قد انخفضت في الأسبوع السابق المنتهي في 30 سبتمبر الماضي بمقدار 56 ألف برميل يوميا. ولا تتضمن هذه الأرقام الصادرات الروسية إلى تركيا.