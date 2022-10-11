أمين عام حلف الناتو يهدد روسيا مجددا بعواقب في حال استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا

هدد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، روسيا مجددا بعواقب في حال استخدمت أسلحة نووية في حربها على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال السياسي النرويجي مساء اليوم الثلاثاء:" إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية حتى لو كانت أسلحة نووية صغيرة، سيكون لهذا عواقب مختلفة".

جاءت هذه التصريحات لستولتنبرج قبل اجتماع يعتزم وزراء دفاع دول الحلف الأطلسي (30 دولة) عقده في بروكسل غدا الأربعاء.

وقال ستولتنبرج إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل كثيرة " والشيء الأهم هو العمل على منع حدوث هذا الأمر".

وأشارت تقديرات ستولتنبرج إلى أن خطر استخدام أسلحة نووية من جانب روسيا لا يزال ضئيلا " لكن التصعيد في أوكرانيا والتهديد النووي الروسي جعلا من الضروري أن نأخذ الأمر مأخذ الجد وأن نستعد".

ووصف ستولتنبرج الخطاب النووي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه خطير وغير مبال "ولهذا السبب أفهمنا روسيا على نحو جلي للغاية أنه لا يمكن كسب حرب نووية ولا ينبغي خوضها أبدا".

وتابع ستولتنبرج أن الحلف يراقب عن كثب ما تفعله روسيا "وحتى الآن لم نتبين حدوث تغييرات في الموقف النووي لروسيا، لكننا سنظل يقظين ويجب بطبيعة الحال أن نأخذ الأمر مأخذ الجد عندما تتواصل قوة نووية على النحو الذي يفعله بوتين للتو".

وأضاف ستولتنبرج محذرا أنه لا ينبغي لبوتين أن يكسب الحرب في أوكرانيا "لأنه عندئذ سيكون قد حقق ما يريد أن يحققه من خلال استخدام العنف ومن خلال التهديد باستخدام أسلحة نووية، وهذا سيجعلنا بالتالي أكثر ضعفا وسيجعل العالم أكثر خطورة".

واتسم موقف ستولتنبرج بالحذر في رده على سؤال حول متى ستنتهي هذه الحرب "يجب أن نكون مستعدين على مدار فترة زمنية طويلة، وأن نواصل دعم أوكرانيا".