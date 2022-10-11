لابيد: توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق تاريخي لتسوية نزاعنا حول الحدود البحرية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وكتب لابيد عبر حسابه على موقع تويتر، الثلاثاء: توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق تاريخي لتسوية نزاعنا حول الحدود البحرية.

وذكر أن هذه الصفقة غير المسبوقة ستعزز أمن إسرائيل وتدعم اقتصادها وتوفر طاقة أنظف وبأسعار معقولة لدول عدة حول العالم، مؤكدا أن مسودة الاتفاق تلبي كامل المبادئ الأمنية والاقتصادية التي حددتها إسرائيل.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن شكره للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، على عمله الجاد للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، وفق وصفه.

وقال لابيد، إنه سيجتمع بالحكومة السياسية والأمنية يليها اجتماع للحكومة، غدا الأربعاء، لاعتماد الاتفاق.

ومن جهة أخرى، أعلنت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم، تسلمها من نائب رئيس مجلس النواب وممثل بيروت في المفاوضات إلياس بو صعب، النسخة الرسمية النهائية المعدلة التي تقدم بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية.

وأكد لبنان أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

وأشارت الرئاسة اللبنانية، إلى أن الرئيس ​ميشال عون،​ سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد.