كيودو: اجتماع طاريء لقادة مجموعة ال 7 عبر الإنترنت لبحث الوضع الأوكراني

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن قادة مجموعة الدول الصناعية ال 7 سيعقدون قمة طارئة عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع الأوكراني عقب الهجوم الصاروخي عليها أمس الاثنين.

وأوضحت الوكالة اليابانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في القمة الإلكترونية في محاولة؛ لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع وسط مخاوف متزايدة من أي هجوم نووي قد تنفذه روسيا.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في الاجتماع الافتراضي بعد أيام من إعادة فتح اليابان لسفارتها في كييف يوم الأربعاء الماضي بعد إغلاق دام 7 أشهر إثر العملية الروسية.

وكانت الدول الست الأخرى لمجموعة السبع وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة قد استأنفت عملياتها الدبلوماسية في أوكرانيا في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي الاجتماع الطاريء لمجموعة الدول ال 7 بعد أن ردت موسكو على هجوم أواخر الأسبوع الماضي على جسر مهم يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ألقت باللوم فيه على أوكرانيا.