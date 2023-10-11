قائد بجيش الاحتلال يعترف بفشل القوات الإسرائيلية في الدفاع عن مستوطنات قطاع غزة

اعترف قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بفشل قوات الاحتلال في مهمتها الخاصة بالدفاع عن مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقال قائد الفرقة 99 في جيش الاحتلال الإسرائيلي: «لقد فشلنا في مهمتنا بالدفاع مستوطنات غلاف غزة»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مشاء الأربعاء.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية، بأن الجيش يستعد للدخول إلى غزة، قائلًا إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

يأتي ذلك، مع دخول عملية «طوفان الأقصى» يومها الخامس، حيث تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد الحشد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي مرارا استعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف، أكدت كتائب القسام، الأربعاء، استمرار المعارك في غلاف غزة، معلنة أنها تمكنت من استبدال مقاتليها في عدد من المحاور.

وقالت في بيان: «تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور زيكيم-عسقلان، ومحور صوفا، ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة صوفا».

وكانت كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة صاروخية كبيرة اليوم إلى عسقلان، كما أعلنت قصف مطار «بن جوريون» برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.