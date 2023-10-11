أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار؛ لترتفع بذلك قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف إلى 43.9 مليار دولار.

وقال أوستن في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، إن الحزمة تتضمن ذخيرة من أجل الدفاع الجوي والمدفعية وذخيرة صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات ومعدات لمواجهة طائرات الدرون الروسية.

وأضاف أوستن: "بلا شك، ستقف الولايات المتحدة مع أوكرانيا مهما طال الوقت" وذلك بعدما أثار تصاعد التوتر بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى الغموض السياسي المحلي في واشنطن، مخاوف بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية.

وتحدث أوستن، في بداية اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع عن أوكرانيا، التي تترأسها أمريكا، وتضم نحو 50 دولة من أنحاء العالم مهتمة بدعم كييف في قتالها ضد روسيا، في حضور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وأشار أوستن، إلى أن مهام المجموعة هي ضمان تلبية احتياجات أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة والاستمرار في تطوير القدرات القتالية لأوكرانيا لردع المخاطر المستقبلية.