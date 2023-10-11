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رسالة طلابية تدين إسرائيل تثير جدلا بجامعة هارفارد الامريكية

ماستشوسيتس (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 4:29 م

وقع طلاب، ضمن أكثر من 30 مجموعة طلابية في جامعة هارفارد الأمريكية، على رسالة ضد إسرائيل، بعدما استيقظ العالم على صور من الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن طلاب الجامعة كتبوا: "إن الأحداث لم تقع من فراغ"، محملين إسرائيل وحدها المسؤولية عن وقوع أعمال العنف.

وأثار نشر الرسالة انتقادات من جانب طلاب آخرين في الجامعة، هيمنوا على الصفحة الرئيسية الخاصة بـ"هارفارد كريمسون" (وهي الفرق الرياضية المشتركة بين الكليات في هارفارد)، وثارت حالة من الجدل شاركت فيها شخصيات من أمثال المستثمر بيل أكمان، ورئيس الجامعة السابق لاري سامرز.

وقال سامرز على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "شعر بالاشمئزاز" بسبب فشل الجامعة في إدانة "الهجمات الإرهابية"، وقارن موقف جامعة هارفارد بأحداث أخرى، من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا، ومقتل جورج فلويد على أيدي عناصر من الشرطة.

وبعد ساعات، أصدرت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين جاي، وغيرها من قيادات الجامعة، رسالة بعنوان "الحرب في الشرق الأوسط".

وتحدثت فيها عن "الموت والدمار الناجمين عن هجوم حماس الذي استهدف مواطنين في إسرائيل في مطلع هذا الأسبوع، وعن الحرب القائمة الآن في إسرائيل وغزة"، ولكنها لم تتناول آراء الطلاب.


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