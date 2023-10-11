الجيش الإسرائيلي يوجه السكان في المناطق الحدودية بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تعليمات للسكان في الجليل والجولان والمناطق الحدودية، بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.
ودوّت صافرات الإنذار، مساء الأربعاء، في المدن والمستوطنات الإسرائيلية، القريبة من الحدود اللبنانية، خشية من عملية تسلل جوية عبر الحدود اللبنانية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «إن هناك مخاوف من تسلل عبر المجال الجوي من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية»، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».
وطلب الجيش من سكان عشرات المستوطنات في الشمال التحصن داخل الملاجئ، في أعقاب الإنذار بعملية تسلل جوي.
وقالت مصادر عبرية، إن 15 إلى 20 طائرة مسيرة قد اخترقت الحدود من جنوب لبنان.