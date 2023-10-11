هشام نصر: فتوح لم يطلب 60مليون جنيه لتمديد عقده

نفى هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، ما تم ترديده خلال الفترة الماضية، على طلب أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول الحصول على 60 مليون جنيه لتجديد عقده.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «ON» إن المفاوضات بين الزمالك وأحمد فتوح، وصلت إلى مرحلة متقدمة، وخلال الأيام المقبلة ستشهد أخبار سعيدة بشأن هذا الملف، مضيفا إلى أن من حق كل طرف أن يطرح المفاوضات ما يناسبه من الجانب المالي، لكن اللاعب لم يطلب 60 مليون.

وأضاف:" خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك مجتهد ولكن يعاب عليه التغيير المستمر في التشكيل".

وأتم:" قناة الزمالك لا تمثل النادي في الوقت الحالي ويجب تطوريها سريعا لكي تكون من مصادر الدخل للنادي، يجب علينا دراسة أسباب قلة الرعاة، لأن خلال فترة الإدارة السابقة كانت الصورة سيئة ورعاية الأهلي باتت 3 أضعاف الزمالك".