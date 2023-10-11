إلغاء نصف عدد رحلات الطيران المغادرة لتل أبيب وسط خفض شركات الخطوط الجوية لعملياتها

تراجعت حركة الطيران في مطار "بن جوريون" الدولي القريب من تل أبيب، بشكل كبير، بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وتم إلغاء نحو نصف عدد الرحلات المغادرة حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكره مسئولو المطار، في ظل استمرار شركات الطيران الدولية في تقليص حجم عملياتها المتجهة من إسرائيل وإليها.

ونظمت بعض الدول رحلات إجلاء لرعاياها، بينما تستمر دول أخرى مثل الولايات المتحدة، في الاعتماد على الخدمات التجارية.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت مساء أمس الثلاثاء أن شركة طيران "لوفتهانزا" ستوفر العديد من الرحلات الجوية الخاصة للألمان الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل، يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية مكتظة في مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفة قتلى وإصابات ودمار واسع.