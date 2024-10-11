لبنان يطالب مجلس الأمن بالتحقيق في استهداف قوات اليونيفيل

دانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، الاستهداف المتعمد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي.

وقال الخارجية اللبنانية إن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على قوات اليونيفيل والطلب منها إخلاء مواقعها سابقة خطيرة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما طالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحقيق في استهداف اليونيفيل واتخاذ موقف حازم.

وفي وقت سابق، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مساء أمس الخميس، أنها عازمة على البقاء في مواقعها بجنوب لبنان رغم الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، وكذلك الأوامر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.

وقال المتحدث باسم القوة الأممية أندريا تينينتي إن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام، أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، أدت إلى إصابة اثنين من أفرادها وتعطل بعض قدراتها على المراقبة.

وذكر تينينتي، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء: "قطعا أنه ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار الـ12 شهرا الماضية"، في إشارة إلى المعارك الدائرة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.