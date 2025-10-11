محافظ الأقصر يوافق على إنشاء جناح جديد بالمدرسة الثانوية العسكرية بنين

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، المدرسة الثانوية العسكرية بنين بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس عصام الدين شحات، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.

وخلال الزيارة، وافق المحافظ على إنشاء جناح جديد للمدرسة داخل سورها، مع إزالة المبنى القديم وضم مساحته إلى ملعب المدرسة، مؤكدًا أن المدرسة تمتلك مساحة خالية تسمح بإقامة المبنى الجديد وفق المعايير الفنية.

وأوضح المحافظ، أن التوسع في المنشآت التعليمية يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبيئة التعليمية وتوفير أماكن إضافية تستوعب الزيادة في أعداد الطلاب، مشددًا على ضرورة الإسراع في إعداد التصميمات الهندسية والتنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد عمارة، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدارس ذات الطابع المميز مثل المدارس العسكرية، التي تسهم في غرس الانضباط والمسؤولية في نفوس الطلاب.