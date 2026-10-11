وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية في حوش عيسى بالبحيرة

وضعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وشيوى مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية في حوش عيسى، باستثمارات جديدة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 240 ألف طن من أعلاف الماشية سنويًا.

ويستهدف المشروع، المقرر بدء تشغيله في سبتمبر 2027، توفير 280 فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، في إطار التوسع في الاستثمارات الصينية وتعزيز الصناعات المرتبطة بالثروة الحيوانية في محافظة البحيرة.

وتقام المرحلة الجديدة على مساحة 22 ألف متر مربع، لإنتاج أعلاف الأبقار الحلوب والتسمين والأغنام، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات العالمية؛ بما يسهم في توفير الأعلاف المتخصصة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي التوسعات الجديدة استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع، التي بدأ تشغيلها عام 2017 لإنتاج أعلاف الدواجن، باستثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 280 ألف طن سنويًا، على مساحة 21 ألفًا و190 مترًا مربعًا، مع توفير 330 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين، عقب اكتمال المرحلة الثانية، إلى 520 ألف طن سنويًا من أعلاف الدواجن والماشية، بإجمالي استثمارات معلنة للمرحلتين يبلغ 2.4 مليار جنيه، فضلًا عن توفير 610 فرص عمل مباشرة و22 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وفقًا للأرقام المعلنة للمشروع.

وأكدت محافظ البحيرة، في بيان اليوم الأحد، أن المحافظة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المشروعات الصناعية، وتطوير البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت عازر، أن التوسعات الجديدة تعكس الثقة في الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وتسهم في دعم الإنتاج المحلي وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

من جانبها، أكدت القنصل العام للصين بالإسكندرية حرص بلادها على توسيع الاستثمارات في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأكد مسئولو المجموعة الصينية، استمرار الشركة في تطوير صناعة الأعلاف بالسوق المصرية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات في الإنتاج والتوزيع وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة لمربي الدواجن والماشية؛ بما يدعم القطاع الإنتاجي ويعزز التعاون الصناعي بين مصر والصين.