الإعصار سايمون يضرب الساحل الغربي للمكسيك ويهدد منطقة بويرتو فالارتا

ضرب الإعصار سايمون الساحل المطل على المحيط الهادئ في المكسيك، الأحد، بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة، فيما ظلت عين الإعصار قبالة الساحل مباشرة، بينما اجتاحت أقوى رياحه وأمطاره السكان الذين يعيشون بين جبال سييرا مادري والمحيط.

ودار مركز الإعصار بمحاذاة الساحل، مقتربا من منطقة بويرتو فالارتا، حيث كان متوقعا أن تضرب أشد رياحه وأمطاره تدميرا المنطقة قرابة منتصف الليل، وأن تستمر حتى صباح الاثنين. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه ليس من الواضح ما إذا كان الإعصار سيصل إلى اليابسة، وهو ما قد يسمح له بالحفاظ على قوته الخطيرة، مع استمرار سرعة رياحه عند 140 ميلا في الساعة (220كيلومترا في الساعة).

ولا تبشر هذه التوقعات بالخير للسكان في بويرتو فالارتا والمناطق المحيطة بها، وهي وجهة سياحية شهيرة في ولاية خاليسكو. فعلى مسافة قصيرة من المناطق السياحية باتجاه الداخل وعلى المرتفعات، يعيش كثير من المكسيكيين في تجمعات سكنية قد لا تصمد مبانيها أمام العاصفة.

وبحلول منتصف نهار اليوم الأحد، كانت عين الإعصار سايمون تتحرك على بعد نحو 65 ميلا (100 كيلومتر) من كابو كورينتس، بسرعة تبلغ نحو 7 أميال (11 كيلومترا) في الساعة. وقال فيليب بابين، وهو خبير كبير في مركز الأعاصير، إن هذا الطرف الواقع في أقصى غرب البر المكسيكي هو المنطقة الأكثر عرضة لضربة مباشرة من الإعصار. وتقع كابو كورينتس عند الطرف الجنوبي لخليج باهيا دي بانديراس الواسع، الذي تطل منه بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ.

وتمتد الرياح بقوة الأعاصير إلى مسافة تصل إلى 25 ميلا (35 كيلومترا) من مركز الإعصار، فيما تصل الرياح بقوة العواصف المدارية إلى مسافة تبلغ 80 ميلا (130 كيلومترا) من مركز سايمون، ما يعني أن المنطقة بأكملها الواقعة بين الساحل الغربي للمكسيك وجبال سييرا مادري قد تتأثر بالإعصار.