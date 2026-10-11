محافظ دمياط يوجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطلبات تقنين أراضي الدولة

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظة، والوقوف على آخر المستجدات ومعدلات الإنجاز؛ بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

وأوضح ديوان عام المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أراضي الدولة، ومعدلات الإنجاز بمراكز المحافظة.

واطلع المحافظ، على الموقف الحالي للطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات التي اتُخذت بشأنها، بجانب متابعة ما تم إنجازه في هذا الملف، وتحديد الإجراءات المطلوبة لدفع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه محافظ دمياط، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ومواصلة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدف من منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والمهندس أيمن الطناحي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي، وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.