ترامب يدعو السيناتور الديمقراطي جون فيترمان للانضمام للحزب الجمهوري

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إلى تغيير حزبه والانضمام إلى الحزب الجمهوري، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي التي قد تعيد تشكيل السيطرة على الكونجرس.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة، يوم السبت، لدى عودته إلى واشنطن بعد مشاركته في تجمع حاشد بولاية تينيسي: "أود كثيرا رؤيته في صفوف الجمهوريين"، مشيرا إلى أن أداءه سيكون أفضل بكثير مقارنة بوجوده مع الديمقراطيين. .

وكانت هذه التصريحات من بين أكثر العروض المباشرة من جانب ترامب لاستمالة فيترمان إلى الحزب الجمهوري، وهي مسألة تتزايد أهميتها حيث قد يفقد الحزب أغلبيته في مجلس الشيوخ في انتخابات الشهر المقبل. وبفضل جاذبيته بين عامة الشعب، كان فيترمان نجما ديمقراطيا عندما أُنتخب لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 2022. ولكن خلال فترة وجوده في واشنطن، اختلف مع الديمقراطيين في قضايا تتراوح بين الهجرة وإسرائيل، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يغير حزبه.

ولم يرد ممثل عن فيترمان على الفور على طلب التعليق.

ورفض فيترمان مرارا وتكرارا فكرة التحول إلى الحزب الجمهوري، حيث كتب في صحيفة "واشنطن بوست" في مايو الماضي أنه سيكون "جمهوريا سيئا للغاية يواصل التصويت بأغلبية ساحقة مع الديمقراطيين".

وأصبحت علاقته بزملائه الديمقراطيين أكثر توترا بعد أن سجل مقطع فيديو للمؤتمر الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي يمتدح فيه زميله سيناتور بنسلفانيا، الجمهوري ديف ماكورميك، ملمحا إلى وجود متطرفين في حزبه.