مداهمات في عدة ولايات ألمانية والشرطة تفتش مطعما في كيل

تشهد عدة ولايات ألمانية منذ الليل عمليات تفتيش تنفذها السلطات الأمنية، فيما فتشت الجمارك والشرطة مطعما في مدينة كيل. ولا تزال خلفيات العملية التي يجريها المكتب الألماني للتحقيقات الجنائية في مناطق مختلفة من البلاد غير معلنة حتى الآن.

وذكر المكتب أن عمليات تفتيش تجرى منذ الليل في عدة ولايات ألمانية. وامتنعت متحدثة باسم المكتب عن الكشف عن الخلفيات الدقيقة للعملية، مشيرة إلى أن المداهمات لا تزال مستمرة. كما لم تقدم أي معلومات عن المواقع الأخرى التي تشهد عمليات التفتيش.

وأوضح متحدث باسم شرطة ولاية شليزفيج-هولشتاين أن عددا من أفراد الجمارك والشرطة فتشوا خلال الليل مطعما في مدينة كيل في إطار هذه العمليات. ويقع المطعم مباشرة في أحد الشوارع الشهيرة بالحياة الليلية في وسط المدينة.