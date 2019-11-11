الرئيس الفلسطيني يحضر اجتماعا حكوميا للتحضير للانتخابات العامة

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ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين اجتماعا للحكومة الفلسطينية ضمن إجراءات التحضير للانتخابات العامة.

وجدد عباس وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، "التأكيد على أهمية الاستعداد لإجراء الانتخابات في محافظات الوطن كافة بما يشمل الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية، وصولاً لاستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام".

يأتي ذلك فيما وصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر إلى قطاع غزة مساء اليوم لعقد لقاء رابع مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لبحث إجراء الانتخابات.

وكان عباس كلف ناصر بإجراء الاتصالات والتحضيرات اللازمة مع الفصائل ومنظمات المجتمع المدني لإجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية منذ السابع من الشهر الماضي.

وقبل ذلك اجتمع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في غزة مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف لبحث تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية.

وبحث الطرفان بحسب بيان صادر عن حماس تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، ومواقف الأطراف المختلفة منها، وسبل إنجاحها، وضمانات تحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة لإجرائها، واحترام نتائجها.

وأكد هنية "ضرورة توفر متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وخاصة توفير الحريات العامة في الضفة والقطاع، وإجراءات النزاهة، واحترام القانون الأساسي فيما يتعلق بالنواب الحاليين، واعتماد منهج التوافق الوطني".

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.