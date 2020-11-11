نون: منصتنا شهدت زيادة كبيرة من البائعين المحليين

يطلق تطبيق نون، المنصة الإلكترونية الأكبر في المنطقة، عروض الجمعة الصفراء في 23 نوفمبر وتنتهي في منتصف الليل 29 نوفمبر. من خلال العروض الكبيرة والأسعار التنافسية وزيادة المبيعات

وقال أحمد المنشاوي، مدير قسم المبيعات في نون : "شهدت منصتنا زيادة كبيرة وغير مسبوقة في عدد شركائنا من البائعين المحليين،بما في ذلك تجار التجزئة والعلامات التجارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين كان استجابوا لضرورة التحول الرقمي التي فرضتها تحديات عام 2020".

وتابع المنشاوي: "في واقع الأمر نحن في نون نعتبر أن دعم الأعمال التجارية المحلية للتوسع على شبكة الإنترنت من أهم وأبرز مهام منصة نون، مشيرا الي أن شركائنا من البائعين من مختلف الشرائح يحصلون عبر منصتنا على العديد من المزايا؛ أهمها إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء، وخدمات لوجيستية، وشبكة مخازن تغطي جميع محافظات الجمهورية، وبوابة دفع آمنة".

قالت مايا العياش؛ من قسم الإدارة الإستراتيجية والنمو نون: "نحن منصة إلكترونية لخدمة ودعم العملاء والشركات في العالم العربي. مشيرة الي ان وقت عروض الجمعة الصفراء في نون هو الوقت من السنة الذي نتطلع إليه جميعًا. هذه الفترة تمثّل التحدي الأكبر لتحقيق متطلبات العميل،

وتابعت : ستكون عروض الجمعة الصفراء في نون مليئة بالعروض خصوصاً مع تزايد شركائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من أي وقت مضى. الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء تطبيق نون لتزويد تجار قطاع التجزئة في الشرق الأوسط بمنصة لتوسيع ونمو أعمالهم إلكترونياً.

يذكر أنه خلال قرابة العاميّن الماضييّن، تمكنت نون.كوم من تعزيز ميزتها التنافسية بقطاع التجارة الإلكترونية في مصر، والتي تتمثل في قدرتها على توصيل الطلبات في زمن يتراوح بين 24 و48 ساعة لمنتجات نون اكسبريس المتواجدة في مخازن الشركة داخل نطاق القاهرة والجيزة. بالإضافة إلى طرق دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني والنقدي عند الاستلام، مما يجعل التسوق على نون.كوم تجربة سهلة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلك في المقام الأول.