بيراميدز يعلن التعاقد مع محمود وادي حتى ٢٠٢٤

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أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي ليكون رابع صفقات فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

وكشف النادي عبر حساباته الرسمية عن انتقال محمود وادي من صفوف النادي المصري إلى بيراميدز وحتى عام ٢٠٢٤ لدعم خط الهجوم باللاعب الدولي صاحب الطول الفارع.

وأطلق نادي بيراميدز هاشتاج #wadixpyramids عبر جميع حساباته الرسمية للترحيب باللاعب الدولي الفلسطيني وأحد أهم المهاجمين في الدوري المصري خلال آخر موسمين.

ويقيم النادي مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور مسئولي بيراميدز للإعلان عن صفقة وادي وانضمامه رسميا ليكون رابع صفقات الموسم الجديد.