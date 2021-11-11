مدرب منتخب الشباب : نفاضل بين 40 لاعب في 15 دولة

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أكد محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب أنه يتابع 40 لاعب مصري محترف في 15 دولة من أجل الأنضمام للفريق في الفترة المقبلة.

وقال جابر في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس أنه يسعى لبناء منتخب قوي من خلال أختيار أفضل العناصر والبحث عن اللاعبين المميزين والمتواجدين في العديد من الدول للمفاضلة بينهم.

وأضاف أن الاتحاد المصري سبق وخاطب نادي أودينيزي الإيطالي من أجل ضم اللاعب صلاح باشا لمعسكر المنتخب مشددًا أن اللاعب أبدى ترحيب بالانضمام للمنتخب الوطني ولكن ناديه تمسك ببقائه بسبب الأرتباطات المحلية بإيطاليا.

وشدد جابر أن الهدف هو التأهل لنهائيات كأس العالم بأندونسيا من خلال البطولة الإفريقية والتي لم يحدد موعدها حتى الان.

ويشارك المنتخب الوطني للشباب في بطولة شمال إفريقيا للشباب بصحبة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا.