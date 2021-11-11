بلينكن: قلقون إزاء الصراع الدائر في إثيوبيا وندعو إلى خطوات ملموسة من أجل السلام

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الصراع الدائر في إثيوبيا ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من أجل السلام.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونن الأربعاء، حيث شدد بلينكن على "الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل السلام".

وكرر بلينكن دعوته لجميع أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الإثيوبية، إلى الانخراط على وجه السرعة وبجدية في مفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية دون شروط مسبقة.

وأكد ضرورة الوصول الفوري دون عوائق إلى شمال إثيوبيا ودعم جميع المجتمعات الإثيوبية المحتاجة.