تقرير فلسطيني: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

أفاد تقرير فلسطيني، باقتحام مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات (وفا)، اليوم، عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات علنية في منطقته الشرقية".

وأشاروا إلى أن "قوات الاحتلال شددت من إجراءات التفتيش للمصلين الوافدين إلى الأقصى".

ووفق الوكالة، "ينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان".