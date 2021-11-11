المفوضية الأوروبية تحذر بيلاروس من عقوبات جديدة بسبب أزمة الحدود مع بولندا

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بيلاروس اليوم الأربعاء بأنها ستواجه عقوبات جديدة الأسبوع المقبل ردا على دور مينسك في الحشد المتزايد من المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين إن الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس ليس أزمة هجرة وإنما هو "هجوم هجين"، وذلك في تصريحات أدلت بها على موقع تويتر، بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض خامس حزمة من العقوبات على بيلاروس، منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي شهدتها البلادالعام الماضي، ليستهدف هذه المرة شركة الطيران الوطنية لقيامها بنقل المهاجرين إلى بيلاروس.

ويتهم الاتحاد بيلاروس باستغلال المهاجرين من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من مينسك على العقوبات الغربية التي فرضت على حكومة بيلاروس بسبب قمع المجتمع المدني في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء إن بيلاروس تمارس إرهاب دولة ضد الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نحو 8 آلاف شخص وصلوا إلى الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد من بيلاروس المجاورة هذا العام.