 تركيا: القبض على زوجين إسرائيليين قاما بتصوير منزل أردوغان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: القبض على زوجين إسرائيليين قاما بتصوير منزل أردوغان

اردوغان
اردوغان
تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:40 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:40 م
ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا على خلفية ما تردد عن قيامهما بتصوير منزل يخص الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الواقعة اليوم الخميس، ولم يتضح على الفور أي من منازل أردوغان قام الزوجان بتصويره. ولم ترد معلومات في البداية عن الواقعة من الجانب التركي.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أرسلت الزوجة صورة للمبنى، للأسرة في إسرائيل، قائلة: "يا له من منزل جميل".

وسافر الزوجان إلى تركيا للاحتفال بمناسبة عيد ميلاد، وأقاما بأحد فنادق مدينة اسطنبول، وكان يفترض أن يعودا من عطلتهما يوم الثلاثاء الماضي.

ويحظر عموما في تركيا التقاط صور لمواقع عسكرية أو أمنية بدون تصريح.

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