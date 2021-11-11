الحكومة عن توصيل الغاز الطبيعي لـ14 ألف منزل بالوادي الجديد: يوفر على المواطنين ثمن أسطوانة البوتاجاز

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الوداي الجديد تضمنت زيارة تفقُّد عدد من المشروعات الخدمية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أن من بين هذه المشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى 14 ألف وحدة سكنية.



وأوضح أن توصيل الغاز الطبيعي وفَّر على المواطنين ثمن أسطوانة البوتاجاز أو البحث عنه في بعض الأوقات.



وأشار إلى زيارة مجمع الخدمات الحكومية، الجاري والذي سيضم كل المصالح الحكومية في مكان واحد للتسهيل على المواطنين.



وأكّد أن هناك كمًا كبيرًا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد، كجزء من مبادرة حياة كريمة التي تستهدف (في مجملها) تغيير وجه الحياة لـ58 مليون مواطن.



وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى 14 ألف منزل بالخارجة، وافتتح مركز تحويل السيارات للغاز الطبيعى، وتفقد مشروع مبادرة إنتاج الحرير والصوب الزراعية والاستزراع السمكى، وتفقد أعمال إنشاءات جامعة الوادى الجديد، وافتتح ممشى الدراجات وشهد إنطلاق ماراثون الدراجات.



وتشمل الزيارة افتتاح مركز خدمات المستثمرين ، وافتتاح المدرسة اليابانية، وتفقد كلية الطب، وافتتاح مكتب بريد الخارجة، وتفقد مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتفقد مجمع تمور الوادى الجديد، وحضور مراسم انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى جولة على المشروعات التنموية المختلفة، وتفقد مشروع فوسفات أبوطرطور، وعرض لأعمال المشروع القائم عليه شركة فوسفات مصر، وعرض مقترح إعادة تأهيل خط سكة حديد أبوطرطور - سفاجا .