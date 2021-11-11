تنظم جامعة جنوب الوادي، الدورة العربية السادسة عشر لخماسيات كرة القدم، في الفترة من 13 – 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 34 جامعة مصرية وعربية.

والجامعات المصرية هي: (جنوب الوادي، والإسكندرية، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، وعين شمس، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وبني سويف، وبنها، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وأسوان، والسويس، ووزارة التعليم العالي، والأكاديمية العربية بالقرية الذكية، والأكاديمية العربية بمصر الجديدة، والأكاديمية العربية بأسوان، وجامعة المستقبل والنيل، والمصرية الروسية، والمصرية اليابانية، وهليوبوليس، وميريت، والجامعة الكندية في مصر، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية).

ومن الجامعات العربية جامعات (تكريت وجرمو العراق، واليرموك الأردن، وفلسطين التقنية، والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، والجامعة التقنية والعلوم التطبيقية سلطنة عمان، وبنغازي بليبيا).

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على تنظيم اللقاءات القمية التي تقدم رسالة لأهمية العمل الجماعي والمنافسة الشريفة، مشيراً إلى هدف الدورة وهو ترسيخ أواصر المحبة، وأن المشاركة والتواجد هو الأساس وليس الفوز أو الهزيمة.

وأوضح الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على أن تكون أرضاً لتلاقي طلاب الجامعات المصرية والعربية، من خلال الملتقيات واللقاءات التي تشكل وعياً طلابياً، مضيفًا أن هذه الدورة العربية تحظى بمشاركة 34 جامعة، منها 27 جامعة مصرية و7 جامعات عربية من 5 دول عربية.