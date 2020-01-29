قال أيمن عصام، نائب رئيس شركة فودافون مصر، إنه تم نقل ملكية فودافون مصر إلى شركة فوداكوم بجنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن نقل الأسهم إلى شركة فوداكوم خطوة استراتيجية.

وأشار عصام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى أن شركة فوداكوم عملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن فودافون العالمية تملك 60.5% من رأس مال فوداكوم التي تقدم خدمات الشمول المالي.

وأضاف أن «فكرة المحافظ المالية بدأت في كينيا عبر شركة فوداكوم»، مشيرا إلى أن فودافون مصر تقدم خدماتها لـ 44 مليون عميل.

وأردف: «التأثير الفوري الحالي لنقل الشركة معدوم، كون العلامة التجارية وخدمة العملاء ستستمر بنفس الوضع»، مشيرا إلى أن فودافون مصر استثمرت 540 مليون جنيه الفترة الماضية للاستحواذ على ترددات جديدة، مع إضافة أبراج بصفة دورية للشركة.

وقالت شركة «فوداكوم» الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء، إنها تعتزم شراء حصة 55 بالمئة من الوحدة المصرية لمجموعة «فودافون» مقابل 2.47 مليار دولار.

وقبل ذلك ذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان على موقعها الرسمي، أن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة «فوداكوم».