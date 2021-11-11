القومي للاتصالات: بيع فودافون مصر لشركة فوداكوم لن يؤثر على العملاء الحاليين

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس جهاز حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، إن فودافون مصر تقدمت بطلب اليوم إلى الجهاز لتغيير أسهمها إلى اسم الشركة الخاصة في جنوب أفريقيا «فوداكوم» والتي تتبع الشركة العالمية، مؤكدا أن رخصة شركة واسمها سيظل قائما في مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن شركة فودافون مصر باعت حصتها بنسبة 55%، مضيفا أن الجهاز يتابع طلب فودافون مصر من حيث تقديم بيانات الشركة الجديدة والتأكد من التزامها بالإجراءات المصرية إضافة إلى التأكد من حصول المتلقي على خدمة جيدة كما هو حاليا.

وأكد أن بيع حصة فودافون مصر لشركة «فوداكوم» لن يكون له أي تأثير على العملاء الحاليين، مشددا على أن فودافون مصر شركة مساهمة مصرية وستكون خاضعة لمصر حتى في حالة الموافقة على طلبها.

وقالت شركة «فوداكوم» الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء، إنها تعتزم شراء حصة 55 بالمئة من الوحدة المصرية لمجموعة «فودافون» مقابل 2.47 مليار دولار.

وقبل ذلك ذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان على موقعها الرسمي، أن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة «فوداكوم».