وزير إسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إنه سيطرح مطلع الأسبوع المقبل مشروع قانون في الكنيست يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات.

وأضاف ساعر- وفقا لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه سيقدم مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية للمصادقة عليه.

وكانت مصادر قريبة من ساعر، قالت في وقت سابق، إن مشروع القانون لن يتضمن فقرة بـ "أثر رجعي" حتى لا يشمل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو (الليكود).

يُذكر أن نتنياهو يضغط بقوة على الحكومة الحالية، ولا يكف عن توجيه سهام الانتقاد لها، مُحاولا إسقاطها ليعود إلى الحكم مرة أخرى، والحكومة الحالية متنوعة أيدولوجيًا وتضم ثمانية أحزاب، أحدها عربي، لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وكان جدعون ساعر قد كشف، الشهر الماضي، نص مشروع قانون يمنع نائبا متهما بجريمة خطيرة من أن يصبح رئيسا للوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.