 فرنسا تسجل 11 ألفا و945 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 11 ألفا و945 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:00 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:00 ص

 سجلت فرنسا 11 ألفا و945 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و346 ألفا و277 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و3 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 100 مليون و250 ألفا و530 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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