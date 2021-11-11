 السياحة التونسية: 1.9 مليون سائح وافد خلال 10 أشهر من عام 2021 - بوابة الشروق
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السياحة التونسية: 1.9 مليون سائح وافد خلال 10 أشهر من عام 2021

علم تونس
علم تونس
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:30 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:30 م

أعلنت وزارة السياحة التونسية، تجاوز إجمالي السياح الوافدين على البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 مليون و940 ألف سائح مقابل الفترة ذاتها عام 2020 بارتفاع حوالي 2ر7%.

وأوضحت الوزارة - وفق الإحصائيات التي نشرتها اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع يرجع لزيادة الوافدين من أبناء الجالية التونسية بالخارج بنسبة 40% أي أكثر من 700 ألف سائح، وكذلك من خلال تسجيل زيادة في عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30% أي 506 آلاف سائح.

وأضافت أنه تم تسجيل تطور إيجابي في عدد الليالي المقضاة في تونس، حيث سجلت 6.1 مليون ليلة خلال 2021 مقابل 5.1 مليون ليلة خلال 2020 بارتفاع 19.3%، لذلك ارتفع دخل السياحة بنسبة 6.1%؛ لتصل إلى 1.9 مليار دينار نهاية أكتوبر 2021 مقابل ما يقرب من 1.8 مليار دينار سنة 2020.

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