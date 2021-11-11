 واشنطن تعرب عن دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراع في إثيوبيا - بوابة الشروق
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واشنطن تعرب عن دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراع في إثيوبيا

د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:52 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:52 ص

 تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، مساء الأربعاء، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو، وأعرب الوزير عن دعم الولايات المتحدة القوي للجهود التي يبذلها الممثل الأعلى للتوسط بين الأطراف في النزاع القائم في إثيوبيا.

وناقش بلينكن وأوباسانجو الحاجة الملحة إلى وقف كافة العمليات العسكرية والتفاوض على وقف الأعمال العدائية دون شروط مسبقة وتوفير وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه من أن "الخطاب العدواني" من كافة أطراف النزاع "يهدد بتأجيج أعمال عنف عرقية". وأعرب عن تقديره لعمل الممثل الأعلى أوباسانجو المستمر لتحقيق السلام الدائم لكافة الإثيوبيين.


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