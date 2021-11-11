أسامة ربيع: رفع رسوم المرور 6% فى قناة السويس اعتبارا من فبراير القادم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة ستقوم برفع أسعار العبور بنسبة 6% بداية من شهر فبراير القادم.

وقال الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الأربعاء، إن الزيادة على الرسوم تصل من 400 إلى 500 مليون جنيه في العام، كاشفا عن وجود نمو في الاقتصاد العالمي بلغ 6%.

في جهة أخري، قال الفريق أسامة ربيع رئيس إن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية أشاد بمشروعات التطوير بهيئة قناة السويس وبالمستوى المتميز للتدريب داخل الهيئة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن ولي عهد الأردن تفقد مركز المحاكاة وشاهد مناورة لمحاكاة عبور السفن لقناة السويس واستمع لشرح بالصور والفيديو وتعرف على كيفية التعامل مع السفن.

وأكمل الفريق ربيع أن ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية استمع عن كيفية التعامل مع جائحة "كورونا" وكيف تمكنت قناة السويس من التعامل مع هذه الأزمة، كما استمع أيضا لشرح عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة.