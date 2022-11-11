تقرير: أمريكا تشتري ذخائر من كوريا الجنوبية للحرب الأوكرانية

تتطلع كوريا الجنوبية لبيع ذخيرة للولايات المتحدة، مخصصة للإمدادات العسكرية، التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا، لصد الغزو الروسي، طبقا لما ذكره تقرير في "وول ستريت جورنال".

واتفقت سول وواشنطن على صفقة أسلحة سرية، سوف تشتري بمقتضاها الولايات المتحدة 100 ألف طلقة من ذخيرة مدفعية عيار، 150 ملليمترا من الدولة الواقعة بشرق آسيا، طبقا لما ذكره تقرير "وول ستريت جورنال" أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وتابع التقرير أن ذلك سيكون كافيا لتزويد وحدات مدفعية أوكرانية، لبضعة أسابيع على الأقل.

وأكدت وزارة الدفاع في سول أن شركات كورية جنوبية تتفاوض حاليا مع واشنطن بشأن شحنات ذخيرة لـ"تعويض النقص في مخزون الذخيرة من عيار 150 ملليمترا" في الولايات المتحدة.

غير أن المحادثات تجرى بشرط أن يتم استخدام الذخيرة، التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة، من قبل الدولة نفسها، طبقا لما ذكرته الوزارة، مشددة على أن موقف كوريا الجنوبية بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة لم يتغير.

واتهمت الحكومة الأمريكية، الأسبوع الماضي كوريا الشمالية بدعم روسيا سرا، بمعدات عسكرية، في حربها ضد أوكرانيا.

وذكر مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي، جون كيربي إن كوريا الشمالية تحاول إخفاء شحنات لقذائف مدفعية، عبر دول أخرى، على سبيل المثال، في الشرق الأوسط.

ونفت كوريا الشمالية الاتهامات.