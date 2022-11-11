بايدن يؤكد خلال لقائه بالرئيس السيسي على دعمه لحقوق مصر المائية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في شرم الشيخ، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الجمعة، هنأ «بايدن» الرئيس السيسي، على استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وأكد الزعيمان التزامهما بتسريع الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ.



وأكد الرئيسان خلال اللقاء التزامهما المتبادل، بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه، بين الولايات المتحدة ومصر.



من جهته، عبّر الرئيس بايدن، عن تضامن الولايات المتحدة مع مصر، في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وأزمة الاقتصاد العالمية، الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا دعمه لحقوق مصر المائية.



وأثار «بايدن» قضايا حقوق الإنسان، واحترام الحريات الأساسية، كما تشاور الزعيمان حول التحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تهدئة النزاعات، والشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر منذ عقود.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.



من جهته؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة.



وأعرب عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسي، في تحقيق الاستقرار لكل شعوب المنطقة.



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.