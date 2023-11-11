أبو عبيدة: دمرنا ما يزيد عن 25 آلية عسكرية إسرائيلية في الـ48 ساعة الأخيرة

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، منذ بدء العدوان البري على غزة.

وأضاف في كلمة مسجلة، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء السبت، أن تلك الآليات بينها أكثر من 25 آلية دمرت فقط خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن «المجاهدين ينصبون الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة والأماكن المستهدفة والأراضي المحروقة، ويستهدفون تحشدات القوات الراجلة القذائف والعبوات المضادة للأفراد وبالمسيرات المفخخة وقذائف الهاون».

ولفت إلى أن «المجاهدين لازالوا يتربصون بجنود العدو وآلياته ويهاجمونها في كل ساعة»، مؤكدًا أن «غزة ستكون ساحة لقتال جنود العدو الغزاة».

واستطرد: «لن يهنأ الاحتلال الذي يعرف غزة جيدًا، بيوم أو ساعة من الهدوء بإذن الله، بل سيدفع أثمانًا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته».

وأكمل: «إن الألم الذي يعترينا وأهلنا بما يرتكبه العدو من جرائم بشعة لن يغطي أمام العالم حقيقة الكبرياء والعزة التي تجللكم وسط هذا العدوان والخذلان، فأنتم الطائفة المنصورة التي لاتزال ظاهرة على الحق قاهرة للعدو، وأنتم الذين اصطفاكم الله بخير الرباط على سواحل عسقلان».

واختتم: «أنتم الذين تحملون لواء الجهاد والقتال في وجه أعداء الله، فكونوا على ثقة بربكم أنه لن يخذلكم وأن النصر مع الصبر والتضحيات التي يقدمها شعبنا مقدمة لنصر عزيز مؤزر وفرج قريب».