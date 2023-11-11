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يؤمن رولاني موكوينا، مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، بقدرات لاعبيه لتحقيق الفوز أمام الوداد والتتويج ببطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويحل الوداد ضيفا على صن داونز غدا الأحد ضمن إياب نهائي الدوري الإفريقي.

وقال موكونيا في مؤتمر صحفي: "نعرف مدى صعوبة المباراة. نحن سنخوض أول نهائي لنا في 7 سنوات أمام فريق لعب آخر نهائيين لدوري الأبطال وفاز بواحد منهما".

وأضاف: "الوداد يأتي بأفضلية النتيجة ولكننا اكتسبنا ثقة كبيرة من أدائنا لأننا استطعنا السيطرة في ملعبهم".

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف، وبالتالي يحتاج صن داونز للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب.

بينما التعادل يكفي الوداد للتتويج أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيله هدفين على الأقل.