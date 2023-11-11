قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب هولوكست جديدا في الاستهداف المتواصل لمجمع الشفاء الطبي.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم السبت، أضاف البرش - متحدثا من داخل مجمع الشفاء - أن صواريخ الاحتلال وصلت إلى داخل العناية المركزة، ما أجبر الأطباء على نقل جميع المرضى فورا.

وأشار إلى اندلاع حرائق جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مستشفى الشفاء، مؤكدا أنهم يكافحون لإطفاء هذه الحرائق بصعوبة.

وذكر أنّ قصف الاحتلال طال المولدات بشكل مباشر، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى الذي يقع حاليا تحت الحصار من كل الجوانب.

وأكد أنه لا يمكن لسيارة إسعاف واحدة أن تخرج من غزة، موضحا أن نازحين حاولوا الهروب من المستشفى إلا أن الاحتلال استهدفهم بالقصف بشكل مباشر.

وقال إن هذا الاستهداف أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، ولا تزال جثثهم متناثرة في الشوارع.

وأكّد أن كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى يتعرض للقصف من قِبل جيش الاحتلال بما في ذلك عمال الصيانة الذين أصيب أحد بطلق ناري من قنّاص إسرائيلي.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.