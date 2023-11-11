صحة غزة: مسيرات إسرائيلية تقنص كل من يتحرك في ساحات مستشفى الشفاء

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ مجمع الشفاء الطبي مُحاصر من كل الاتجاهات من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم السبت، أضاف القدرة - متحدثا من داخل مجمع الشفاء - أن قناصة الاحتلال منتشرون أيضا في البنايات المحيطة بالمستشفى.

وذكر أن مسيرات تابعة لجيش الاحتلال تقنص كل من يتحرك في ساحات مجمع الشفاء الطبي، حيث جرى بالفعل استهداف أحد العاملين بينما كان يتولى متابعة المولدات الكهربائية، وهو بحالة صحية حرجة.

ولفت إلى توقف المولد الأخير في مجمع الشفاء، ما جعله بلا كهرباء، ما يعني الوصول إلى سبق التحذير منها مرارا.

وأكد أن المجمع توقف تماما عن العمل وخرج عن الخدمة، لافتا إلى عدم وجود أي حركة بين مباني المجمع الطبي ما يعني أن الطواقم الطبية لا يمكنها التحرك مُطلقا، وكذلك الحال بالنسبة للنازحين والمرضى.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.